"А мы пойдем на север". Турция готова покупать Су-57, если не получит F-35

Анкара готова закупать российские истребители пятого поколения в случае отказа Вашингтона поставлять ей истребители-бомбардировщики F-35, сообщило агентство Bloomberg 1 июля.

По его данным, Турция также надеется на совместное с Россией производство ракет нового поколения. Кроме того, Анкара готовится к возможным санкциям со стороны Вашингтона в связи с покупкой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и уже запаслась основными запчастями для американской военной техники.

В свою очередь турецкая газета Yeni Safak 27 мая сообщила, что Турция рассматривает возможность приобрести у России истребители Су-57, если США откажутся поставлять республике F-35. Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу позднее также не исключил возможности приобретения истребителей у РФ. По его словам, Анкара "не останется без альтернатив" в случае отказа Вашингтона.

Напомним, президент Турции Эрдоган заявил о том, что рассчитывает получить первые российские комплексы С-400 в течение 10 дней. США готова наложить на Турцию санкции.