На Большой Пороховской автобус отправил пенсионерку в больницу. Женщина рискнула перейти дорогу вне «зебры»

Авария с участием пассажирского автобуса и пешехода произошла в Красногвардейском районе Петербурга вечером 1 июля. Серьёзные травмы получила пожилая женщина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 85-летняя пенсионерка угодила под колёса автобуса ЛИАЗ в половине девятого вечера на улице Большая Пороховская, 19. Она вышла на дорогу вне «зебры» и светофора, 44-летний водитель избежать столкновения не смог.

Пострадавшую в тяжёлом состоянии забрала скорая. Автобус следовал маршрутом №15 метро «Площадь Восстания» – Белорусская улицы. Его обслуживает ГУП «Пассажиравтотранс». В пресс-службе перевозчика «Фонтанке» сообщили, что не видят вины водителя: «Женщина внезапно вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода».