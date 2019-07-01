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Общество
01.07.2019 23:25
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Совет Безопасности ООН обсудит принятие на Украине закона о языке

Совет Безопасности ООН по запросу российской стороны 16 июля проведет заседание по вопросу принятия на Украине закона о государственном языке. Об этом сообщил в понедельник на брифинге вступивший в должность председателя Совета Безопасности в июле постпред Перу при ООН Густаво Меса-Куадра.

"Да, эта встреча будет связана с законом о языке. Она пройдет по запросу России 16 июля", – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

В мае Россия уже запрашивала проведение встречи по данной теме, однако тогда предложение было заблокировано, так как против повестки проголосовали США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия. В то же время ряд проголосовавших против стран объяснили такое решение неудачным временем для заседания, которое совпало с инаугурацией нового президента Украины Владимира Зеленского.

Верховная рада 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

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