Шесть детей подорвались в Днепропетровской области Украины, играя на детской площадке

Шесть детей получили ранения при взрыве, играя на детской площадке в Днепропетровской области Украины, сообщает министерство внутренних дел страны.

ЧП произошло 1 июля около 20:00 на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района. "Предварительно, в результате взрыва ранения получили шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет. Один ребенок находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД Украины.

По предварительным данным, взорвался неизвестный предмет, которым играли дети.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа. Пострадавшим оказана медицинская помощь.