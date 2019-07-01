«Зенит» готов заплатить 11 млн долларов за австралийского полузащитника

Футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке полузащитника «Селтика» Тома Рогича. Как информирует Scotland Herald, петербуржцы согласны заплатить за 26-летнего игрока 11,4 миллиона долларов. Ожидается, что официальное предложение будет сделано на текущей неделе.

Действующее соглашение Тома Рогича с «Селтиком» рассчитано до 31 мая 2023 года. Трансферная стоимость игрока по данным портала transfermarkt оценивается в 2,75 миллиона евро.

В минувшем сезоне Рогич провел 35 матчей в составе «Селтика», забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич играет за сборную Австралии.