Для управления дроном в ЕС потребуется сдать экзамен и получить регистрацию

Евросоюз ужесточает правила пользования беспилотными летательными аппаратами. Хотя официально они вступают в силу 1 июля 2019 года, они станут обязательными в ЕС только в июне 2020-го, чтобы у стран-членов ЕС было достаточно времени, чтобы привести свои местные законы в соответствие с новым законодательством.

Согласно директиве ЕС, для пилотирования дрона нужно будет пройти сетевой курс и экзамен. В Финляндии, как пишет Ylе, министерство транспорта и коммуникаций Финляндии определит стоимость курса в конце 2019 года, обучение станет обязательным с начала 2020 года. Курс обещают сделать несложным, «чтобы не раздражать энтузиастов».

Европейский Союз разработал общие правила использования беспилотников. Регистрация будет обязательной. По данным Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), «получив однажды авторизацию по месту регистрации, операторы беспилотных летательных аппаратов могут свободно использовать их на территории Европейского Союза».

Правила делят операции с дронами на три категории: «открытые» (для беспилотных летательных аппаратов с низким риском весом до 25 кг), «специфические» (в местах, где требуется разрешение на полет) и «сертифицированные» (категория высокого риска, например, использование беспилотных летательных аппаратов для доставки грузов или полетов над большим скоплением людей). У каждой свой набор правил.

Ранее сообщалось, что границу Финляндии с Россией будут патрулировать автоматические дроны с тепловизорами.