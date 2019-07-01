Кадыров о нападении на пост полиции в Чечне: идти с ножом на правоохранителей научил Запад

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, убитого на контрольном посту в Ачхой-Мартановском районе. Практику вооружённых нападений на правоохранителей он считает чуждой России.

«Это новшество западных стран, экспортированное в Россию», – написал чеченский лидер в своём Telegram-канале 1 июля. Он уверен, что таким образом недруги хотят дестабилизировать обстановку в стране, но попытки успехом не увенчаются.

Напавшего на полицейских с ножом и гранатой Кадыров называет террористом и обещает реагировать на аналогичные случаи «незамедлительно и исключительно чувствительно». Советчики, которые рекомендуют «бороться с боевиками в белых перчатках и предлагать чашечку кофе», по его мнению, далеки от реальной жизни.

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«Террорист действует дерзко, безжалостно, неожиданно. Когда он выдернул чеку, воспитательные беседы не играют никакой роли», – объясняет глава Чечни «экспертам из прохладных кабинетов» и заключает: – «Если у кого-то в голове ещё играет ветер, советую немедленно опомниться, ибо потом будет поздно!».

1 июля неизвестный напал с ножом и гранатой на контрольно-заградительный пост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Один сотрудник получил ножевое ранение и умер по дороге в больницу. Нападавшего застрелили на месте. Следственный комитет квалифицировал случившееся по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».