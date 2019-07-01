Вкладчикам проблемных банков предлагается выплачивать до 10 млн рублей, но не всем

Систему государственного страхования вкладов планируется реформировать. Доклад по этому вопросу 1 июля представил Банк России.

В настоящее время средства на счетах частных лиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий защищены Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). В случае отзыва лицензии у банка за счет специального фонда потерпевший гражданин или компания получит до 1,4 млн рублей.

В Банке России отмечают, что такой лимит более чем в 32 раза превышает средний размер заработной платы в стране, хотя эксперты считают оптимальным 20-кратное превышение. С другой стороны, доля застрахованных депозитов в общем объеме всех привлеченных пассивов банковской системы нашей страны составляет всего 54 процента, тогда как в США, Франции, Японии, Австралии, Индии, Индонезии и Мексике – 90-100 процентов. «Таким образом, с учетом принципов Международной ассоциации страховщиков депозитов и мирового опыта целесообразно расширение круга лиц (субъектов), на которых распространяется предоставляемая системой страхования вкладов защита, за счет включения в систему счетов и депозитов юридических лиц», – отмечается в докладе.

В первую очередь государство может гарантировать выплату по счетам некоммерческих организаций (НКО), в том числе товариществ собственников жилья (ТСЖ), жилищных, жилищно-строительных, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огороднических товариществ, религиозных организаций, казачьих обществ, а также НКО – исполнителей общественно-полезных услуг.

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Дополнительные привилегии получат и частные вкладчики – в особых жизненных ситуациях им предлагается выплачивать до 10 млн рублей. Таковыми признаются продажа недвижимости или садового дома, получение наследства или гранта в форме субсидий, социальных выплат и пособий, средств от благотворительных организаций или пожертвований на лечение, взыскание по судебному решению, а также возмещение причиненного жизни, здоровью или личному имуществу ущерба. Причем реализовать такие планы регулятор считает возможным без трансформации деятельности АСВ. На следующем этапе рассматривается возможность включения в систему страхования вкладов счетов нотариусов, адвокатов и иных осуществляющих профессиональную деятельность лиц.

С другой стороны, Банк России считает нецелесообразным страховать вклады граждан в драгоценных металлах (так называемые обезличенные металлические счета) – они используются преимущественно в инвестиционных целях, то есть вкладчики «способны оценивать определенные риски, связанные с зависимостью доходности по таким счетам от рыночных котировок на металл». Дискуссионным эксперты считают вопрос включения в периметр системы страхования «средств в расчетах» – переводов без открытия счета, аккредитивов и иных. Равно как не планируется гарантировать возврат даже части средств на счетах всех средних предприятий, так как лимит возмещения по общему правилу является для них несущественным.

По последним данным АСВ, в российских банках открыто почти 580 млн счетов частных лиц, общий объем накоплений граждан оценивается в 28,9 млрд рублей. Только на 2,3 млн вкладов (0,4 процента) остатки превышают лимит в 1,4 млн рублей.