Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауф. Побит рекорд Курниковой
Сенсацией завершился матч первого круга теннисного Уимблдона между семикратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Винус Уильямс и 15-летней дебютанткой – ее соотечественницей Кори Гауфф. Юная спортсменка обыграла более опытную соперницу со счетом 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает 313-е место, Уильямс – 40-е.
Гауфф стала самой юной теннисисткой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема (15 лет, 110 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф.
В следующем круге Гауфф встретится со словацкой спортсменкой Магдаленой Рыбариковой, победившей белоруску Арину Соболенко.
Призовой фонд Уимблдона составляет 49,43 млн долларов. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.