Винус Уильямс проиграла 15-летней американке Гауф. Побит рекорд Курниковой

Сенсацией завершился матч первого круга теннисного Уимблдона между семикратной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Винус Уильямс и 15-летней дебютанткой – ее соотечественницей Кори Гауфф. Юная спортсменка обыграла более опытную соперницу со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Гауфф занимает 313-е место, Уильямс – 40-е.

Гауфф стала самой юной теннисисткой с 1996 года, которая прошла во второй круг турнира Большого шлема (15 лет, 110 дней). В 1996 году россиянка Анна Курникова в возрасте 15 лет дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, где проиграла немке Штеффи Граф.

В следующем круге Гауфф встретится со словацкой спортсменкой Магдаленой Рыбариковой, победившей белоруску Арину Соболенко.

Призовой фонд Уимблдона составляет 49,43 млн долларов. Действующей победительницей Уимблдона является немка Ангелик Кербер.