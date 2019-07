Бывший хоккеист СКА Артемий Панарин стал самым дорогим российским игроком в истории

Нападающий Артемий Панарин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Детали контракта пресс-служба «рейнджеров» не сообщает, но по данным инсайдера TSN Боба Маккензи, соглашение рассчитано на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.

