Бывший хоккеист СКА Артемий Панарин стал самым дорогим российским игроком в истории

Нападающий Артемий Панарин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Детали контракта пресс-служба «рейнджеров» не сообщает, но по данным инсайдера TSN Боба Маккензи, соглашение рассчитано на 7 лет с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год.

OFFICIAL: #NYR have agreed to terms with free agent forward Artemi Panarin. pic.twitter.com/EoptmQvZfL — New York Rangers (@NYRangers) 1 июля 2019 г.

Никто из российских игроков еще не зарабатывал столько. Например, у Александра Овечкина годовая зарплата 9,54 млн долларов, а у Евгения Малкина – 9,5 млн долларов. Кроме того, 27-летний Панарин по этому показателю стал вторым в современной НХЛ. Больше его в год получает только канадец Коннор Макдэвид – 12,5 млн долларов.

Артемий Панарин – воспитанник челябинского хоккея. С 2013 по 2015 год играл за петербургский СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2015). В том же году уехал в Северную Америку играть за клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В 2017 перешел в «Коламбус Блю Джекетс», за который выступал до перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс». Серебряный (2015) и дважды бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов мира в составе сборной России. Встречается с Алисой Знарок, дочерью бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.