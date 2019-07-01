Финские пограничники задержали пьяную россиянку на резиновой лодке

Нетрезвая россиянка приплыла в понедельник, 1 июля, на резиновой лодке в Финляндию по озеру Пюхяярви. Женщину задержали финские пограничники.

Как сообщает Пограничный отряд по Северной Карелии, на чужака обратили внимание местные жители. У россиянки не оказалось с собой документов, но зато был алкоголь в крови – 0,79 мг/л.

Нарушительнице вменяют незаконное пересечение границы и пьянство на воде. По факту инцидента финские пограничники уже связались с российскими коллегами – женщину выдворят из страны обратно на родину.

Озеро Пюхяярви, расположенное на территории двух государств, регулярно становится местом нарушения границы. Так, зимой 2018-го из Карелии по льду в Финляндию заехали два снегохода. Летом 2017 года из Финляндии в Россию чуть не уплыли французы-байдарочники, а в мае 2016-го в Суоми оказались карельские рыбаки.