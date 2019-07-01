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Общество
01.07.2019 21:42
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Иран пообещал уничтожить Израиль в случае нападения США

Израиль будет уничтожен в течение получаса, если США нападут на Иран. Такое заявление сделал Моджаба Зоннур, председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана в интервью телеканалу Al-Alam Arabic.

«Если США нападут на нас, то Израилю останется жить только полчаса», приводит его слова агентство Mehr.

Он также прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что тот отменил удар по Ирану за 10 минут до его начала. Подобные заявления, по его словам, являются «политическим блефом».

«Если бы они (США) посчитали, что атака будет успешной, они бы её не отменили и она бы произошла», — сказал он.

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Он также отметил, что все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Ирана. По словам представителя парламента Ирана, страна готова ответить на любую внешнюю агрессию, но не собирается нападать на какую-либо страну.

Напряженность в отношениях двух стран усилилась после уничтожения американского беспилотника, который нарушил воздушное пространство Ирана.

Трамп в своем Twitter назвал инцидент «очень большой ошибкой». Позднее он заявил, что отменил решение нанести удары по Ирану в ответ на уничтожение беспилотника за 10 минут до начала атаки.

В Пентагоне заявили, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, как сообщал Reuters. Впоследствии США ввели санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Иран, в свою очередь, жестко отреагировал на санкции и риторику США: президент Ирана Хасан Рухани назвал их последствиями «сумятицы и умственной отсталости». В ответ на это Трамп пригрозил Ирану уничтожением.

Источник: RNS

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