«Суровое финское лето»: на Лаппеенранту обрушилась редкая по силе гроза, на улицах сугробы из града

Гроза с градом и сильным ливнем в течение часа бушевала в Лаппеенранте, в результате чего улицы стали белыми, как зимой.

Непогода обрушилась на приграничный город около 17 часов. Служба спасения получила десятки вызовов, связанных с поваленными деревьями и затоплениями. Сведений о пострадавших не поступало. По данным местного издания Etela-Saimaa, минимум двадцадь деревье не устояли под штормовыми порывами ветра.

Газета Ilta-Sanomat со ссылкой на очевидцев докладывает, что за короткий промежуток времени в городе выпало 20 см осадков. Из-за потопа на улицах образовались пробки, многие автомобилисты предпочли остановиться на обочинах. После ливня с неба посыпались градины 2 -3 см в диаметре.

Голос за кадром: "Ммм... Финское лето!"

Отметим, что в Южной Финляндии, где в течение последней недели температура держалась в районе +20 градусов, со 2 июля ожидается похолодание и дожди.