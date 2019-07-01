«Плохо построили». Жертвы потопа в Иркутской области винят в наводнении строителей дамбы

Причиной наводнения в городе Тулун Иркутской области могло стать неудовлетворительное состояние дамбы, не сдержавшей напора вода. Местные жители заявляют, что огрехи в строительстве были заметны невооружённым глазом.

Версию жителей пострадавшего от паводка города 1 июня передаёт «Говорит Москва». По словам собеседника радиостанции Вадима, дамба «была построена плохо». Свой вывод он подкрепляет наблюдениями: высота сооружения существенно отличалась в разных местах, в одном месте прорвало шлюз.

Обратить внимание на состояние гидротехнических сооружений призывают также общественники и экологи, опрошенные «Росбалтом». Так, бывший депутат гордумы Иркутска Ольга Жакова напомнила, что несколько лет назад дамбу в Тулуне ремонтировали. Город с 2007 по 2009 год выделил на это 52 млн рублей, подрядчиком капремонта выступила ЗАО «Шелеховское специализированное предприятие ремонта зданий и сооружений».

В СМИ строительство укреплений анонсировали в 2008 году, через два года после наводнений в Тулуне. Город тогда вошёл в расчитанную на три года федеральную программу «Защита населения от паводков и укрепление береговой линии». Берега Ии укрепили, построили гидротехнический узел. Директор шелеховского предприятия «Ремонт зданий и сооружений» Николай Болотов заявил, что такие меры должны защитить Тулун от наводнений не меньше, чем на 100 лет.

В начале прошлой недели в Тулуне после сильных дождей дамбу прорвала вышедшая из берегов река. По последним данным, от паводка пострадали шесть районов, больше 750 человек пострадали, 12 погибли, девять пропали без вести. Введён режим ЧС. 29 июня в затопленную Иркутскую область прилетел Владимир Путин, экстренное совещание президент провёл в аэропорту Братска.На помощь пострадавшим направили военных.