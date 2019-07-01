В школу Приморского района зачислили 900 учеников, а хотели в неё попасть 4000. Места ещё есть, но их берегут для старшеклассников

Около четырёх тысяч заявлений о зачислении детей в 1-8 классы поступило от родителей в новую школу №777 Приморского района. Смогли принять только 900 учеников. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию Петербурга 1 июля.

«В первую очередь была организована запись первоклассников – детей, которые еще не реализовали свое право на образование. Изначально планировалось, что будет открыто 4 первых класса, однако в связи с высокой востребованностью школы в дальнейшем количество первых классов было решено увеличить до 6», — пояснили в Смольном.

Школа №777 рассчитана на 1375 учеников, оставшиеся места запланированы под будущих старшеклассников. Через год учреждение получит аккредитацию и сможет набирать 9-11 классы.

По данным комитета, новая школа заберёт учеников у соседей, работающих с превышением мощностей. В неё придут учится 64 ребёнка из 540 школы, 33 — из 320-й , 60 детей — из 630-й и 53 ученика из лицея № 64.

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От недовольных родителей, чьи дети не смогли попасть в школу, расположенную у них же во дворе, в конфликтную комиссию поступило почти 400 заявлений. В комитете обещали их рассмотреть.

Накануне жители домов, расположенных рядом со школой №777 в Лыжном переулке, начали сбор подписей. На собрание пришли около ста человек, подпись поставили 56. Школа №777 откроет свои двери 1 сентября.