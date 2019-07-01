Навального отправили под арест на 10 суток за шествие в поддержку Голунова

Несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова стоило оппозиционеру Алексею Навальному десяти суток свободы. Его признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции.

Как сообщает Навальный в своём Twitter, 1 июля Хорошеевский суд Москвы назначил ему десять суток административного ареста. По его словам, в доказательства его виновности полицейские предоставили фото и видео, которые были сделаны во время акции. Но себя на них Навальный не нашёл.

«Полицейские думают, что могут даже мультики приложить в качестве доказательств – "Чип и Дейл спешат на помощь", например – и все равно дадут 30 суток, это же Навальный», – цитирует оппозиционера пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Сам Навальный назвал «10 суток за митинг против произвола» неприятным решением, но признал, что пошёл бы на акцию снова.

Акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня. Власти её не согласовали. Алексей Навальный успел прогуляться в компании сторонников журналиста недолго – для него шествие закончилось задержанием. Всего в столице задержали порядка 400 человек. В Петербурге аналогичная акция прошла в разы скромнее.