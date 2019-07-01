Река Мурзинка превратилась в белую пятнистую муть. Грязевой поток гонит к центру

Петербуржцы жалуются на белую муть, завладевшую левым притоком Невы в Рыбацком. Очередным изменением цвета многострадальная Мурзинка щедро делится с главной водной артерией города.

На цветовые метаморфозы Мурзинки 1 июля обратили внимание читатели «Фонтанки». По их словам, грязь поступает в реку ближе к устью, в районе сада «Спартак» на проспекте Обуховской Обороны. Сбросы окрашивают воду в мутно-белый, добавляя радужных разводов. Уже в таком виде Мурзинка впадает в Неву.

«Белые пятна размером в десятки метров с масляными включениями потекли по направлению к центру города», – делятся наблюдениями читатели.

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В Росприроднадзоре уточнили, что жалоб на ползущую из Мурзинки муть сегодня не получали. Сам приток является региональным объектом. «Фонтанка» запросила информацию у комитета по природопользованию Смольного.

Мурзинка теряет прозрачность регулярно. Река не только белела, то также краснела и становилась цвета баклажана. Штрафы за оригинальный окрас собирает её водопользователь – АО «Экопром». Компания подчиняется федеральному надзору, Смольный в такой ситуации может только привлечь её по административной статье за нарушение правил водопользования.