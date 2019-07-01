«Зенит» официально расторг контракт с Маркизио. Он не играл с февраля

Футбольный клуб «Зенит» и итальянский полузащитник Клаудио Маркизио достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном сообщении «Зенита».

На каких условиях стороны расторгли контракт – не уточняется. Ранее сообщалось, что петербургская команда предложила игроку компенсацию в виде половины его зарплаты за этот срок – около 1,5 миллиона евро. Иначе полное финансовое обеспечение договора с хавбеком с учетом подписного бонуса составит около 13 млн евро за два сезона. Напомним, что Маркизио перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года на правах свободного агента. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола. В последний раз он принимал участие в официальном матче 12 февраля, выйдя на замену в конце игры лиги.