Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, летевший в Канаду, прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе. Заявление опубликовано на странице политика в Facebook.

По словам главы украинского государства, произошедшее — «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе». Он отметил, что обстрел санитарного автомобиля является грубым нарушением норм международного права, и добавил, что Украина действует в его рамках. Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру».

Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба так называемой украинской Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе (бывшая АТО – антитеррористическая операция. – Прим. ред.). Согласно этому сообщению, в санитарный автомобиль «Хаммер», который выполнял задачу по эвакуации раненого, была выпущена противотанковая управляемая ракета.

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В результате прямого попадания водитель автомобиля старший матрос Сергей Майборода погиб. Еще двое находившихся в автомобиле украинских военных получили ранения. Позже в больнице от полученных травм скончалась боевой медик и сержант Ирина Шевченко.

Представители ДНР уже заявили о том, что самопровозглашенные республики не имеют к этому инциденту никакого отношения и соблюдают режим прекращения огня.