«Было здорово». Трамп поделился впечатлениями от встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что «было здорово» встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Большое спасибо президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину за то, что принял американскую делегацию сразу после очень успешного саммита G20 в Японии. Во время визита было здорово навестить председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына, чтобы провести нашу очень хорошо освещавшуюся встречу. Хорошие вещи могут случиться для всех!» – написал глава Белого дома 1 июля на своей странице в Twitter 1 июля.

Thank you to President Moon of South Korea for hosting the American Delegation and me immediately following the very successful G-20 in Japan. While there, it was great to call on Chairman Kim of North Korea to have our very well covered meeting. Good things can happen for all!

