«Отметочку поставьте, и до свидания». Как полиция в судах просила ареста Горожанко и Врански

Полиция Петербурга 1 июля провалила план по аресту кандидата в муниципальные депутаты Федора Горожанко и активиста Красимира Врански. «Фонтанка» представляет репортаж из суда, где никого не осудили.

скриншот видео

Федор Горожанко и Красимир Врански были задержаны у избиркома муниципалитета «Екатерингофский». Комиссия забаррикадировалась и не давала кандидатам зарегистрироваться, полиция молчаливо смотрела, а когда ей предъявили бездействие, начала заламывать руки.

Красимир Врански вел онлайн-трансляцию от «Екатерингофского». Три с половиной часа съемки закончились его задержанием. Незадолго до этого схватили и Горожанко. Мотивы полицейской агрессии в субботу были настолько неочевидны, что публика ждала понедельника и подробностей. На задержанных составили протоколы по мелкому хулиганству, их дела планировалось рассмотреть в суде.

В десять утра 1 июля Врански и Горожанко, сидящим в камерах 77-го отдела полиции на набережной Обводного канала, сказали:

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«Скоро вас в суд повезут».

Сначала полицейские отправили посыльных в Ленинский районный суд. Там полистали матералы и регистрировать их не стали.

Сотрудники попытали счастья у мировых судей. Они сидят на Обводном канале, 132. Попытка закончилась провалом. Дела по статье 20.1 КоАП рассматривают районные суды, и мировые с чистой совестью тоже отказались принимать к рассмотрению.

Пауза затянулась. Все еще сидящим в отделе Врански и Горожанко подвезли бананы и воду.

«Мы сегодня еще ничего не ели, спасибо!», – передавали они кормильцам из заточения.

Пауза становилась все длиннее. К середине дня полицейские решились на новый штурм Ленинского райсуда, причем их решимость граничила с отчаянием. К служебному въезду они подкатили микроавтобус Адмиралтейского УМВД. Водитель поднялся к дежурной судье Ирине Мошевой уточнять, когда же Врански и Горожанко уже рассмотрят. Читай, арестуют, чтобы можно было их забрать и увезти в спецприемник на Захарьевской суток так на десять. Его опечалили, так как Ленинский своего решения, как показалось корреспонденту, менять не собирался.

Сотрудники не хотели возвращаться в 77-й побежденными и сделали последний рывок.

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«Мне бы к Олегу Олеговичу», – подобострастно ссутулясь, полицейский – один из тех, кто два дня назад участвовал в задержании Горожанко – обратился к приставу. Под мышкой он держал том дела.

«Пятый этаж, можно на лифте», – махнули ему.

Сотрудник поднялся к приемной председателя Ленинского райсуда Олега Кутыева и задержался минут на сорок. Спустился он еще бледнее, чем заходил в суд. Под мышкой у него так же грустил том дела.

«В канцелярию пройдите, отметочку поставьте, и до свидания», – равнодушно указала ему сотрудница суда. Сотрудник получил штампик о своем присутствии в суде и уехал с материалами. Их Ленинский так и не принял из-за серьезных недостатков.

Микроавтобус, ждавший Горожанко и Врански, тоже удалился.

К четырем часам дня задержанных освободили. В изоляции они провели 46 часов.

«Фонтанка» связалась с Красимиром, и он воспоминаниями изнутри дополнил суету полицейских. В административном протоколе они написали:

«В 17 часов 45 минут 29 июня Врански совершил мелкое хулиганство, а именно, находясь в общественном месте, громко кричал, размахивал руками, препятствовал задержанию Горожанко, хватался за форменное обмундирование сотрудников полиции».

Перед планируемой отправкой в суд 77-й отдел навестили неизвестные женщины. По мнению Врански, они работают юристами в Адмиралтейском УМВД.

«Эти женщины полистали составленные на нас материалы и наорали на сотрудников 77-го, дескать, совсем документы оформлять не умеют. И еще какое-то время они занимались доработкой наших дел, потому что нам должны были вручить копии и повезти в суд, – сказал Врански «Фонтанке». – Почти ничего так и не вручили, только протокол задержания».

В тот же минувший субботний вечер у «Екатерингофского» задержали еще одного кандидата в мундепы – Полину Костылеву. Ее отпустили через несколько часов как молодую мать. Костылевой тоже вменяют мелкое хулиганство. Ленинский райсуд все же принял ее дело к производству, с рассмотрением спешить не будет. Заседание назначено на 16 июля.

Предвыборные страсти в «Екатерингофском» дополнены личным. Глава муниципалитета Олег Смакотин и Федор Горожанко питают друг к другу теплые чувства. Десять дней назад муниципал обещал набить лицо активисту, а в апреле в грубой форме назвал Федора лицом нетрадиционной ориентации.

Центральная избирательная комиссия 1 июля заявила, что ситуация с муниципальными выборами в Петербурге нормализовалась, и передумала вести речь об их отмене.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»