Без инвестора: трамваю в Кудрово за 5,5 млрд нарисовали три маршрута

Трамвайная линия от станции метро «Дыбенко» до Кудрово обретает очертания. Власти определились с источниками финансирования.

gov.spb.ru

В конце июня под патронажем министерства транспорта в лице заместителя первого лица ведомства Иннокентия Алафинова было решено: пути для трамвая черех Кудрово построят за счет бюджетных средств, частного инвестора привлекать не стоит. Теперь чиновники ломают голову над тем, где именно он пойдет.

Чтобы ответить на вопрос: «Каким маршрутом должна пройти трамвайная линия?» дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела соцопрос. В нем поучаствовало 1002 кудровчанина старше 18 лет, из которых 55,2% дало положительную оценку инициативе администрации области и города Кудрово. Если линию построят, то пользоваться ей намерены 2/3 опрошенных. «При этом отказ от использования трамвая у большинства респондентов связан с наличием личного автомобиля», – добавляют в дирекции.

Предполагается, что кудровскую трамвайную линию подключат к путям, которые проходят по улице Дыбенко. Что касается трассировки в самом Кудрово, то на данный момент у ведомства есть три рабочих варианта линии: вдоль Европейского проспекта и Областной улицы, вдоль Центральной и Областной улиц, а также вдоль проспекта Строителей и Областной. Мнение жителей Кудрово разделилось. 39,5% высказались за вариант с Европейским проспектом, 31,2 % отдали предпочтение варианту с Центральной улицей и 29,3% считают оптимальным прохождение трамвайной линии по проспекту Строителей.

«Если трамвайная линия в Кудрово — это не предвыборное обещание, а проект, который действительно будет реализован, то идея хорошая. Транспортную инфраструктуру в Кудрово нужно развивать, это однозначно. Где пустить линию? Без проведения моделирования ничего наверняка утверждать нельзя, но в данном случае, мне кажется, что самый логичный вариант — Европейский проспект. Он проходит по центру пятна застройки Кудрово, через весь город», – считает эксперт Ассоциации транспортных инженеров (АТИ) Владимир Валдин.

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Против варианта с Европейским проспектом, по информации «Фонтанки», активно выступают автобусные перевозчики. Ведь именно здесь и проходит большинство кудровских маршрутов. Как посчитали в дирекции, минимальный пассажиропоток трамвая, проходящего по Европейскому проспекту, может составить около 16,7 млн пассажиров за год, и эта цифра будет актуальна до 2025 года. В перспективе до 2048-2050 годов пассажиропоток может увеличиться до 25 млн. Если пустить линию по проспекту Строителей, то до 2025 года этот показатель составит около 13,3 млн пассажиров, а к 2048-2050 годам дорастет до 20 млн. Для варианта с Центральной улицей расчетов пока не проводилось.

Как следует из материалов на сайте дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ждать трамвая кудровчанам стоит к 2023 году. Нельзя не вспомнить обещание губернатора Ленобласти Александра Дрозденко: к 2025 году областной город с Петербургом должна связать станция метро. Владимир Валдин уверен, что два вида пассажирского транспорта смогут безболезненно сосуществовать и дополнять друг друга.

«Что касается станции метро, которую обещают к 2025 году, то, во-первых, очень сомневаюсь, что её действительно построят к этому сроку. Не забывайте, что в состав пускового объекта восточной оконечности 4 линии входит ещё и депо. Во-вторых, качественный наземный транспорт все равно необходим, как минимум для внутрирайонных связей. Тут уместно вспомнить и Бухарестскую улицу, трамваи по которой после открытия станции «Международная» не слишком опустели. И старую транспортную легенду об обращениях Ленметрополитена в обком партии с просьбами снять трамвайную линию с Московского проспекта, так как подземке на этом участке долгое время не хватало пассажиров», – добавил эксперт.

По данным «Фонтанки», финансовый расклад проекта выглядит так: 3 млрд рублей непосредственно на строительство даст федеральный бюджет, 2 млрд рублей на подвижной состав выделит казна Петербурга, еще 500 млн рублей на выкуп земель потратит Ленобласть. Напомним, что строить трамвайную линию за счет бюджет решили потому, что это будет на 3 млрд рублей дешевле, чем если бы был привлечен частный инвестор.

Постоянное население Кудрово по официальным данным Петростата на 1 января 2019 года составляло 31 577 человек. В тоже время по оценкам застройщиков реальная численность кудровчан еще в 2018 году составляла более 60-ти тысяч. Предполагается, что к 2020 году население города достигнет 100 тысяч человек.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»