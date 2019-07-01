Число отравившихся клиентов «Евро Кебаба» продолжает расти. Шаверму им заворачивал мастер с кишечной инфекцией, поработать успел месяц

Франшизное кафе «Евро Кебаб» в Калининском районе Петербурга, заявившее о себе массовым отравлением, работало с начала лета. Шавермой горожан кормили фактически нелегально.

Как сообщает Роспотребнадзор по Петербургу 1 июля, уведомить о начале своей деятельности закусочная на проспекте Непокорённых, 6, корпус 1, не успела или не сочла нужным. Ровно месяц клиентов принимали тайком как от самого ведомства, так и от соответствующих органов. Общепит раскрыло отравление.

По последним данным, заболели два работника кафе, в том числе мастер шавермы, у которого выявили признаки кишечной инфекции, и 31 посетитель. 28 из них госпитализированы в Боткинскую больницу. Любителями мяса в лаваше оказались в основном студенты Политехнического университета Петра Великого из расположенного неподалёку общежития. На больничную койку угодили 15 учащихся, столовавшихся в «Евро Кебабе».

Сальмонеллы обнаружены в чесночном белом соусе собственного производства. Вопросы остаются также к поставщику яиц и куриных полуфабрикатов. По словам представителя общепита, продукты в кафе не заказывают и курицу закупали в обычных продуктовых магазинах.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что жаловаться на самочувствие обедавшие в «Евро Кебабе» начали 29 июня. Инспекция Роспотребнадзора на месте нашла ворох нарушений, зато не увидела медкнижек и прочей документации. Протокол о временном запрете деятельности кафе составили с двух часов ночи 30 июня.