Капитанов нашёл ещё две подписи муниципальных депутатов, но зарегистрированным кандидатом не станет

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии завершился приём документов у кандидатов в губернаторы. Как рассказали «Фонтанке» 1 июля в аппарате избиркома, «муниципальный фильтр» попытались сдать 11 желающих стать главой Петербурга.

В частности, две подписи муниципальных депутатов донёс кандидат от ЛДПР Олег Капитанов. Таким образом, у него в общей сложности сдано 149 подписей, чего недостаточно для регистрации на выборах.

Также в течение дня подписи приносили ещё шесть, заявившихся на выборы, однако у каждого из них автографов меньше 155, то есть и они не смогут пройти регистрацию.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что подписи муниципальных депутатов в нужном количестве принесли Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и самовыдвиженец Александр Беглов. В течение десяти дней Санкт-Петербургская избирательная комиссия примет решение об их регистрации.

Кандидат от ЛДПР Олег Капитанов также сдал подписи, но меньше необходимого, ранее он согласился перейти на работу в Смольный по предложению Александра Беглова.