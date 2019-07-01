Сообщества «ВКонтакте» смогут звонить своим подписчикам

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит функцию голосовых звонков от имени сообществ. Об этом 1 июля сообщается в официальном блоге компании. Сервис запустят в тестовом режиме.

Первым сообществом, которое попробует новую функцию, станет паблик радиостанции DFM. Подписчики должны будут согласиться на звонок и оставить радиостанции поздравление под специальной публикацией в сообществе. В «ВКонтакте» отметили, что будут отключать эту функцию в случае обнаружения злоупотребления ею со стороны пабликов.

13 июня «ВКонтакте» официально разрешила продажу групп и пабликов, внеся соответствующие изменения в правила соцсети. «Фонтанка» подробно изучила этот стремительно взрослеющий рынок. Ранее петербургский суд дал «ВКонтакте» разрешение передавать пользовательские данные полиции с использованием соответствующих технологий.