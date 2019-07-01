Парламент Гонконга взяли штурмом демонстранты

Участники акций протеста в Гонконге взяли под контроль здание парламента. Об этом сообщает Associated Press 1 июля.

BREAKING: Protesters in Hong Kong take over legislative chamber, standing on lawmakers' desks and spray-painting slogans. https://t.co/edJa571Pkl — The Associated Press (@AP) 1 июля 2019 г.

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Сообщается, что протестующие также нанесли граффити на стены здания с разнообразными лозунгами. Отмечается, что численность захвативших здание превышает сотню и может достигать 300. Полиция Гонконга уже заявила, что планирует начать зачистку здания Законодательного собрания от протестующих.

Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонией Великобритании.