«В центре Петербурга валяется свинья»: Варя с Васильевского завоёвывает соцсети

Жителей и гостей Васильевского острова снова – кого смущает, а кого забавляет – необычное домашнее животное, вольно гуляющее по городским газонам.

Фотографии и видео со свиньёй выкладывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте». 1 июля её сняли посапывающей под кустом.

Эта 100-килограммовая петербурженка – вьетнамская вислобрюхая свинья – городская знаменитость, про неё писали газеты, и многие местные жители знают её и её хозяина. Зовут её Варя, она живёт на Васильевском, в районе Детской улицы, с 2014 года. Хозяин рассказывал журналистам, что Варя выпивает пять литров кефира в день, любит сыр и бананы, а в туалет ходит только на улице. Гуляет она с удовольствием, особенно в тёплую погоду, и охотно фотографируется с прохожими.