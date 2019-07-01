«Ситуация нормализовалась». В ЦИКе передумали отменять муниципальные выборы в Петербурге

В Центральной избирательной комиссии уверены, что ситуация с муниципальными выборами в Петербурге нормализовалась. Об этом 1 июля сообщил зампред ЦИКа Николай Булаев.

«Считаем, что у ЦИК есть полномочия для обращения в суд и отмены выборов. На сегодняшний день мы видим, что действия Центризбиркома и Горизбиркома показывают, что все кандидаты, которые хотели участвовать в выборах, смогли реализовать свое право.Поэтому пока считаем излишним обращаться в суд», – сообщил он на видеоконференции с Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Он добавил, что «ситуация нормализовалась».

«На данный момент мы видим проблемы только по одной комиссии, и надеюсь, что завтра эти проблемы решим», – цитирует Булаева ИА «Закон».

Отметим, что, несмотря на заявления ЦИКа, оппозиционные кандидаты до сих пор не могут подать документы в избирком «Чёрной речки». По их утверждению, утром 1 июля при попытке попасть в комиссию выстроившиеся в очередь кандидаты вытолкали их из помещения.

Напомним, что ЦИК организовал специальный оперативный штаб для наблюдения за петербургскими выборами. Кроме того, Центризбирком обратится в Следственный комитет и прокуратуру, чтобы проконтролировать проверку жалоб на шесть петербургских муниципальных избиркомов. О возможности отмены выборов в части муниципальных образований Петербурга заявляла глава ЦИК Элла Памфилова.