На строящейся станции метро завелись кошка и котята. «Метрострой» ищет будущих хозяев

На площадке шахты №624, которая находится у будущей станции метро «Проспект Славы» завелось мохнатое семейство: кошка и двое котят. Животных не пугают ни шум стройки, ни постоянное присутствие людей, ни проезжающие вблизи машины.

Как рассказали метростроевцы, кошка, как и полагается, ловит мышей, а ее котята с ними с удовольствием играют. «Стройка скоро закончится, так что, если кто хочет пристроить котят и их маму к себе, – милости просим», – говорят в компании. Чтобы забрать животных, можно написать в группу «Метростроя» во «ВКонтакте» или подойти на площадку, которая находится на углу улицы Бухарестской и Южного шоссе.

Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны открыться 1 сентября. Фонтанка» писала о том, что на стройке Фрунзенского радиуса было зафиксировано двухнедельное отставание от первоначального графика. Однако, несмотря на это, генеральный директор «Метростроя» Николай Александров в конце июня выразил уверенность, что компания успеет закончить до начала осени.