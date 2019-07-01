На строящейся станции метро завелись кошка и котята. «Метрострой» ищет будущих хозяев
На площадке шахты №624, которая находится у будущей станции метро «Проспект Славы» завелось мохнатое семейство: кошка и двое котят. Животных не пугают ни шум стройки, ни постоянное присутствие людей, ни проезжающие вблизи машины.
Как рассказали метростроевцы, кошка, как и полагается, ловит мышей, а ее котята с ними с удовольствием играют. «Стройка скоро закончится, так что, если кто хочет пристроить котят и их маму к себе, – милости просим», – говорят в компании. Чтобы забрать животных, можно написать в группу «Метростроя» во «ВКонтакте» или подойти на площадку, которая находится на углу улицы Бухарестской и Южного шоссе.
Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» должны открыться 1 сентября. Фонтанка» писала о том, что на стройке Фрунзенского радиуса было зафиксировано двухнедельное отставание от первоначального графика. Однако, несмотря на это, генеральный директор «Метростроя» Николай Александров в конце июня выразил уверенность, что компания успеет закончить до начала осени.
Справка:
В середине осени 2018-го стало известно, что компания «Метрострой» срывает сроки строительства Фрунзенского радиуса, который должен был начать работу не позднее 20 декабря. Затем выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линиям. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.