«Колоссальный урон всей российской науке». ВАК отказался заслушать доклад РАН о фальсификации диссертаций

Высшая аттестационная комиссия не стал рассматривать доклад, который полгода готовила Российская академия наук. Академиков РАН даже не пустили на заседание. Теперь они собираются добиваться аннулирования решения ВАК.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований не смогла зачитать свой доклад на назначенном на 28 июня заседании по поводу научной работы профессора Московского государственного университета технологий и управления Юлии Аношиной. Об этом 1 июля сообщает газета «Коммерсант».

Несмотря на заверения ВАК, что все заседания будут открыты для РАН, экспертов не допустили на слушания. Против ознакомления с докладом якобы выступил и глава Высшей аттестационной комиссии Владимир Филиппов.

«Он [Филлипов] заявил, что мы ученые, а не следователи, поэтому не надо ввязываться в эту историю и слушать доклад, а то еще и ВАК обвинят в клевете», – рассказала член президиума комиссии Анна Дыбо.

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ВАК так и не нашел нарушений в научной работе Аношиной, уведомив об этом Министерство науки и высшего образования РФ. Академики РАН, в свою очередь, назвали это «плевком в лицо» и «попыткой подставить министерство».

«Я считаю, что такое поведение руководителя ВАК — просто плевок в лицо РАН <...> Более того, своим решением признать диссертацию Аношиной он подставляет и Минобрнауки. Если в министерстве согласятся оставить ученую степень при таком очевидном нарушении, это нанесет колоссальный урон репутации министерства и всей российской науки», – заявил вице-президент РАН Алексей Хохлов.

Справка: «Диссернет» – организованное на добровольных началах сетевое сообщество, в состав которого входят профессиональные учёные, работающие в различных областях науки как в России, так и за рубежом, а также журналисты, гражданские активисты, волонтёры. Основателями «Диссернета» являются биоинформатик Михаил Гельфанд, физики Андрей Заикин и Андрей Ростовцев и журналист Сергей Пархоменко. В частности, учёные высказывались за лишение научной степени министра образования Владимира Мединского.

«Диссернет» собирался обратиться в суд из-за нарушений, которые были допущены при утверждении нового состава Высшей аттестационной комиссии. Полномочия Михаила Гельфанда в ВАК продлены не были.

ВАК курирует диссертационные советы и проводит оценку уже защищенных академических работ.