На главу штаба Навального в Петербурге снова напали неизвестные. Теперь кандидату досталось в ухо

Глава штаба петербургских навальнистов Александр Шуршев второй раз за последние дни пострадал от чужих кулаков. Нападавшие били без предупреждения, но преследовать в толпе поостереглись.

Как рассказал «Фонтанке» Шуршев, днём 1 июля двое незнакомцев со спины набросились на него и на юриста штаба партии «Яблоко» Виктора Воробьёва на Вознесенском проспекте, 35. Оба возвращались из Горизбиркома, где подавали жалобу на избирательную комиссию района Екатерингофский.

«Я получил только удар в левое ухо», – отметил Шуршев. От распустившего руки мужчины он успел укрыться в аптеке. Воробьёв забежал в соседний магазин, его нападавшие не достали.

По словам юриста, его преследовал широкоплечий атлет южных кровей в белой футболке. Второго рассмотреть не удалось, запомнилось только морковное поло. По словам Воробьёва, агрессивная парочка что-то выкрикивала, но разобрать ему не удалось. Шуршев криков не слышал. Атаку он расценил как попытку запугать.

Реклама





После случившегося он ненадолго попал в руки медиков. Воробьёв направился в отдел полиции писать заявление о нападении.

Александр Шуршев идёт на выборы в МО «Екатерингофский». Документы он собирался подавать 26 июня, но был избит неизвестным при попытке снять на телефон «искусственную» очередь.