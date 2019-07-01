«Срубленное» дерево потеснило петербуржца в его машине, проткнув её насквозь

Вывих коленки как расплата за неразумное поведение. Mitsubishi Galant под управлением 34-летнего жителя Санкт-Петербурга минувшей ночью вылетел в кювет на автодороге Р-23 «Псков» Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией.

Как сообщает iLuki со ссылкой на ГИБДД, ДТП случилось 1 июля около 00:10 на 494-м километре трассы на территории Невельского района Псковской области. По предварительной версии, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево и буквально «срубила» его.

Автомобилисту повезло. По первоначальному диагнозу медиков, он отделался вывихом колена.