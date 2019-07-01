«Зенит» в ближайшие часы объявит о переходе Дугласа Сантоса из «Гамбурга»

Футбольный клуб «Гамбург» договорился с «Зенитом» о переходе своего защитника Дугласа Сантоса. Как сообщает Planeta do Futebol, сделка по его трансферу будет закрыта в ближайшие часы.

Zenit deve anunciar nas pr?ximas horas a contrata??o do lateral-esquerdo Douglas Santos, do Hamburgo. — Planeta do Futebol (@futebol_info) 1 июля 2019 г.

Сообщалось, что петербуржцы предложили немецкому клубу 12 миллионов евро за 25-летнего бразильца.

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Сантос выступает за «Гамбург» с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 28 игр в составе немецкого клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас Маруланда продолжит карьеру в «Зените». Стороны договорились о подписании 5-летнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.