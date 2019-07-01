Попытка продавать кофе с колес на Марсовом поле закончилась для владельца автолавки травмой и визитом в полицию

Комитет по контролю за имуществом Петербурга пресек незаконную торговлю кофе на Марсовом поле. Как сообщили 1 июля в ведомстве, эвакуация автолавки, работавшей без договора с городом, вылилась в небольшую потасовку между ее владельцем и полицейскими.

«В процессе изъятия кофе-машины ее собственник пытался помешать работе сотрудников комитета, вёл себя агрессивно. В этой связи на место погрузки был вызван наряд полиции для недопущения нарушения общественного порядка и препятствования работе сотрудников комитета», – рассказали в ведомстве.

Но приезд стражей порядка только раззадорил бизнесмена. «При попытке сорвать погрузку автомобиля на эвакуатор молодой человек запрыгнул на платформу, в результате чего, по его словам, получил травму. Сотрудниками комитета была вызвана скорая медицинская помощь для оказания необходимой помощи, от госпитализации молодой человек отказался», – рассказали в ККИ. Вместо этого молодому человеку пришлось проследовать в полицию для дачи объяснений.

Автомобиль был изъят, в отношении пользователя – физического лица ведётся работа по привлечению к административной ответственности.

Всего в ходе последнего рейда ККИ изъял шесть незаконно размещённых тележек-холодильников, три прилавка по реализации продуктов питания и четыре единицы уличной мебели, а также демонтировал нелегальное уличное кафе площадью более 300 кв. метров.