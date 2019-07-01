Расследование Голунова прочтут свыше 10 миллионов человек. Флешмоб журналистов прорвал блокаду «Яндекса»

Три десятка российских и зарубежных изданий единовременно опубликовали расследование корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, который бездоказательно был обвинен в торговле наркотиками. Сам журналист связывал свое задержание с подготовкой материала о похоронном бизнесе в Москве.

Глубинное исследование Ивана Голунова, где в зоне особого внимания сотрудники Федеральной службы безопасности, размещено на сайте «Медузы» в 16.01 первого июля. С каждой последующей секундой материал стал множиться силами редакций национальных и иностранных СМИ.

В конечном итоге расследование Ивана Голунова в полном или сокращенном виде вышло на 23 российских ресурсах, а также в англоязычной версии – на десяти зарубежных сайтах, среди которых немецкие Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung.

Расследование было завершено Голуновым после выхода из-под ареста. Ему помогали 16 журналистов – «Русской службы Би-би-си», «Ведомостей», Forbes, РБК, «Новой газеты», The Bell и «Фонтанки».

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Полный список опубликовавших расследование состоит из 33 изданий. Среди них «Коммерсант», «Дождь», «Эхо Москвы», Tjournal, Sports.ru и журнал о моде The Blueprint. Среднесуточная посещаемость только русскоязычных СМИ превышает 10 000 000 уникальных пользователей. Масштабность публикаций впечатлила агрегатор «Яндекса» – его нередко подозревают в манипуляции с нежелательными сообщениями, но в этот раз новость закрепилась в федеральном топе.

Иван Голунов был задержан 6 июня, а через шесть дней отпущен после массовых протестов. Журналистское сообщество проявило беспрецедентную солидарность. О непричастности Голунова к наркоторговле был вынужден заявить лично министр МВД Владимир Колокольцев. Публичных извинений за незаконный арест журналисту никто не принес.