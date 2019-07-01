Смольный потратит на планировку территории под метро в Кудрово до 11,6 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры проводит аукцион: ведомство ищет подрядчика, который определит, по каким территориям пройдет продолжение оранжевой линии метро от станции «Дыбенко» до станции «Кудрово». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из технического задания, подготовить проект планировки территории будущий подрядчик должен до 30 сентября 2020 года. Заявки принимают до 25 июля, а победитель аукциона будет выбран 30 июля. Максимальная цена контракта — 11,6 млн рублей.

Напомним, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал: к 2025 году в Кудрово появится станция метро. Областное правительство выделит 100 га для строительства депо. Накануне также стало известно, что местные власти по-прежнему намерены проложить трамвайную линию в Кудрово. Сделать это предполагается за счет бюджета.