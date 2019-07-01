«Понять и простить». Бармены Рубинштейна вступили в баннерный диалог с жителями

Бармены улицы Рубинштейна решили поддержать диалог с жителями улицы, ранее выразившими свой протест с помощью растяжек и транспарантов. На фасаде паба «Моллис», одного из старожилов ресторанной магистрали, появился баннер с надписью «Дорогие соседи, мы с вами 25 лет. Понять и простить» с улыбающимся смайликом.

Как пояснил «Фонтанке» управляющий партнер заведения Сергей Мылко, вчера «Моллис» на улице Рубинштейна отмечал 25-летие. «Мы предполагали, что можем пошуметь чуть больше, чем было положено по закону. Поэтому попросили, чтобы соседи нас поняли и простили», – сказал он. Судя по тому, что вечер обошелся без вызовов полиции, соседи на призыв откликнулись.

Транспаранты на улице Рубинштейна появились впервые в мае 2019 года, во время проведения на ней вечеринки LegalStreet в рамках Петербургского экономического форума. В них жители выражали протест как против самого мероприятия, так и проблем соседства с питейными заведениями в целом. Акция возымела эффект — следующее перекрытие улицы под следующее развлекательное мероприятие, фестиваль StandUp, власти Петербурга не согласовали.