Тринадцать детей пострадали на дорогах Петербурга и области в выходные

За 29 и 30 июня в Петербурге в ДТП получили травмы семеро детей. В Ленинградской области – на одного меньше. Дети ехали пассажирами, на велосипеде и даже в инвалидной коляске.

Так, около 12:50 29 июня водитель Ford Mondeo, выезжая со двора у дома 195 по проспекту Обуховской Обороны, по касательной столкнулся с инвалидной коляской и скрылся. В коляске был 5-летний мальчик, который в результате получил травмы средней тяжести. Водителя ищет полиция.

Спустя несколько часов, около 14:20, на Приморском шоссе 41-летняя женщина на автомобиле Volkswagen Touareg сбила 13-летнего велосипедиста. Тот переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 348. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

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Затем в течение часа сразу в двух столкновениях машин пострадали дети-пассажиры. Сначала около 16:15 у дома 20, корпус 1, по Приозерскому шоссе столкнулись четыре автомобиля. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, 38-летний мужчина на KIA Rio неверно выбрал скорость и въехал в Nissan Micra, водитель которого – 40-летняя женщина – остановилась на светофоре на «красный».

От удара «Ниссан» врезался в стоявший перед ним Hyundai под управлением мужчины 35 лет. А «КИА» выехал на встречную полосу, где столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем Suzuki под управлением 33-летнего мужчины.

В результате 18-летняя пассажирка Nissan и двое пассажиров KIA – 20-летняя девушка и 9-летняя девочка – получили травмы средней тяжести. В Suzuki пострадал 6-летний мальчик. Он находился в детском автокресле, и его состояние оценили как удовлетворительное.

Второе ДТП случилось в районе 16:50 в поселке Белоостров. У дома 12 по Центральной улице 43-летний мужчина на автомобиле Opel Zafira пошел на разворот, не пропустив встречный BMW 523 под управлением 44-летнего мужчины.

В результате аварии в «БМВ» пострадал восьмиклассник. 14-летний подросток ехал на переднем пассажирском сиденье. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Ленинградской области утром 29 июня автомобиль Peugeot врезался в столб. Авария произошла около 8:20 на 63-м километре трассы «Скандинавия». 67-летний водитель автомобиля Peugeot 2008, двигаясь из Выборга в сторону Петербурга, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Как пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД, предположительно мужчина уснул за рулем – тормозной путь у машины отсутствует.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка машины погибла. Водитель и еще одна пассажирка, девочка 2002 года рождения, получили множественные травмы. Девочка спала на заднем сиденье и не была пристегнута. Ее увезли в тяжелом состоянии.

В полпервого дня субботы на улице Шишканя во Всеволожске с мопеда упал 16-летний пассажир. Он был госпитализирован с травмами средней тяжести. Водитель же с места ДТП скрылся, его ищут.

Тем же вечером в Волховском районе области, на 9-м километре дороги Ульяшево – Подвязье – Мыслино, в аварии пострадал младенец. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, около 17:59 36-летний мужчина на квадроцикле, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Hyundai под управлением 32-летнего мужчины.

В результате водитель квадроцикла был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а в машине пострадал мальчик 2018 года рождения. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве, малыша в удовлетворительном состоянии доставили в больницу для осмотра.

А несколько часов спустя, в районе 21:10, на 115-м километре трассы «Нарва» в Кингисеппском районе 23-летний молодой человек на автомобиле Volkswagen Bora не справился с управлением на левом закруглении дороги, выехал на «встречку» и столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser под управлением 31-летнего мужчины. В итоге в «Фольксвагене» пострадали трое: водитель, 37-летняя пассажирка и девочка 2018 года рождения, находившаяся в детском удерживающем устройстве. Всех их госпитализировали до прибытия сотрудников ГИБДД.

Еще одно ДТП с детьми случилось в Кингисеппском районе 30 июня. В десятом часу вечера на Октябрьской улице в Кингисеппе водитель Ford Focus не справился с управлением и въехал в попутный Nissan Terrano. В результате в «Ниссане» пострадали две пассажирки: женщина 1996 года рождения и девочка 2009 года рождения.

Всего за минувшие выходные сотрудники ГИБДД зафиксировали 498 дорожных аварий в Петербурге и 138 – в Ленинградской области, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Из них с пострадавшими были 27 и 16 случаев соответственно. На петербургских дорогах пострадали 33 человека, включая семерых детей, на областных – 21 человек, шестеро из которых дети. Погибших в ДТП было по трое в обоих регионах.