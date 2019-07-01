«Бойкий» и «Стойкий» топили подлодку в Норвежском море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий», выполняющий задачи дальнего похода, отработал совместные задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в Норвежском море. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Минобороны России.

Ведомство рассказывает о том, что экипажи провели плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения.

В Норвежском море балтийцы также провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений с выполнением условных стрельб средствами противовоздушной обороны кораблей.

Основная задача похода – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантического океана, добавили в МО РФ.