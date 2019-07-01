Военные Казахстана, США и Британии провели совместные учения «Степной орёл»

Международные миротворческие учения «Степной орел» завершились в Казахстане, сообщила 1 июля пресс-служба министерства обороны республики.

«В рамках учения военнослужащие из Великобритании, Индии, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Соединенных Штатов Америки совместно отработали элементы миротворческих операций», – говорится в сообщении.

В частности, были выполнены задачи по несению службы на блокпостах, сопровождению и конвоированию гуманитарных грузов, ведению переговоров с местным населением, патрулированию на местности, обезвреживанию заминированных полей, дорог, очистке и обеспечению водой, а также оказанию первой медицинской помощи.

Учения «Степной орел» проводятся с 2003 года в целях совершенствования военнослужащими миротворческих навыков, приобретенных в ходе выполнения совместных теоретических и практических задач.