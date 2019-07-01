«АвтоВАЗ» поднял цены, но не так, как ожидали продавцы

«АвтоВАЗ» 1 июля поднял цены на три модели из пяти. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дилеров. Сама же компания 1 июля разослала пресс-релиз о том, что автомобили становятся «на 10% доступнее».

Как сообщают, в частности, «Ведомости», дорожают Vesta, Granta (на 0,8% и на 1,1% соответственно) и Largus (на 0,2–1,5%), а рекомендованные розничные цены Lada Xray и Lada 4x4 останутся прежними. Представитель «АвтоВАЗа» заявил газете, что компания не комментирует слухи.

Дилеры ожидали подорожания всех моделей «Лад». Почему завод передумал поднимать цены на Xray и 4x4, им не объясняли; возможно, это связано со снизившимся спросом, полагают продавцы.

Это второе за год повышение цен для автомобилей Lada. В январе все модели марки подорожали примерно на 3% на фоне увеличения ставки НДС с начала года с 18 до 20%.

Реклама





Официальное сообщение «АвтоВАЗа» от 1 июля, напротив, анонсирует выгоды в рамках стартовавших сегодня программ «Первый / Семейный автомобиль».

Фото: АО "АВТОВАЗ"

Vesta и Granta остаются самыми популярными автомобилями у покупателей. В мае, по данным АЕБ, их продажи выросли, соответственно, на 14,9% (до 8818 штук) и на 30,7% (до 11 095 штук). Продажи Largus в мае упали почти на 5% (до 3204 штук), продажи Xray – почти на 9% (до 2427 штук), внедорожника 4x4 – на 3,5% (до 2392 штук). В целом по итогам пяти месяцев 2019 года продажи «АвтоВАЗа» выросли на 4% (до 143 418 штук), в то время как весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 2,2% (до 677 570 штук).