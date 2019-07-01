Минфин РФ посчитал «критический уровень долговой нагрузки» россиян «социальной проблемой»

Российское Министерство финансов полагает, что рынок потребительского кредитования необходимо «жестко ограничивать», так как долговая нагрузка граждан достигла критической отметки.

«Ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. <...> Я считаю, что [глава Минэкономразвития Максим] Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования – даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», – цитирует 1 июля заявление заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева ТАСС.

По его словам, рынок потребительского кредитования в России нужно «стараться жестко ограничивать». «ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать», – отметил Моисеев.

Российский министр экономичного развития Максим Орешкин, в свою очередь, ранее заметил, что высокие темпы роста потребительского кредитования могут стать рисками развития экономики. По его оценкам, рецессия может наступить уже в 2021 году, если ситуация не изменится.