Путин в четверг слетает к папе. В Ватикан

Президент России Владимир Путин 4 июля совершит официальный визит в Италию, а также побеседует в Ватикане с папой римским Франциском. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 1 июля.

Также в ходе официального визита запланированы переговоры главы Российского государства с президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой и председателем совета министров Италии Джузеппе Конте.

«Лидеры обсудят ключевые вопросы российско-итальянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные международные и региональные темы. Предполагается совместное участие Владимира Путина и Джузеппе Конте в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ», – добавлено в сообщении.