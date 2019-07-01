В Иране обнаружили две нелегальные криптофермы. Из-за них потребление электроэнергии в стране выросло на семь процентов

Иранские власти обнаружили на территории страны две нелегальные криптофермы, потреблявшие суммарно 1 мегаватт электроэнергии в час.

Об этом 30 июня сообщил сайт The Verge. С заброшенных фабрик в провинции Йезд, где располагались фермы, конфисковали порядка тысячи единиц оборудования для майнинга. Ранее министерство энергетики Ирана зафиксировало семипроцентное повышение энергопотребления в стране, обвинив в этом растущую активность майнеров.

Правительство страны ежегодно тратит порядка миллиарда долларов на субсидирование цен на электроэнергию, таким образом покрывая разницу между её реальной стоимостью и той, которую оплачивают потребители. 9 июня министр энергетики Ирана заявил, что энергия, используемая майнерами, должна оплачиваться по реальным внутренним или экспортным ценам, а не субсидироваться правительством.

В 2018 году центральный банк Ирана запретил использование криптовалют из-за опасений в отмывании денег. В феврале 2019-го страна заявила о запуске собственной криптовалюты. Биткойн и другие цифровые валюты являются одной из лазеек, с помощью которых Иран может избежать американских санкций и совершать банковские платежи в обход запретов, наложенных США.

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20 июня Иран уничтожил американский беспилотник. Президент США Дональд Трамп объявил, что был готов нанести по Ирану ракетный удар, но передумал. «Фонтанка» разбиралась в отношениях между Вашингтоном и Тегераном вместе с иранистом Юлией Свешниковой.