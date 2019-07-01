Происшествия
На КАД «Дастер» избавили от задних сидений, из смятой машины доставали детей. Пятеро пострадавших
Серьёзное ДТП затрудняет движение по внутреннему кольцу КАД перед съездом на Таллинское шоссе. Травмы получили пять человек, в том числе трое детей.
На кадрах с места аварии видно, что столкнулись две легковушки. По словам читателя «Фонтанки» Семёна, участников аварии, кажется, больше, чем два: у пары стоящих машин видны повреждения. Больше всего досталось «Рено Дастеру»: задняя часть смята почти до спинки водительского кресла.
Семён ехал по внешнему кольцу и видел пролетевшие навстречу машины спасателей ПСС, скорые, а затем и автомобиль ГИБДД. Небольшой затор, по словам нашего читателя, создают зеваки, снимающие последствия аварии на камеры.
«В "Дастере" трое детей было», – рассказывает Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там трое детей, двое пострадали и мать тоже», – подтверждает Николай. «Быстро подъехали хоть, – пишет Алина, очевидно, о скорых. – Мы прямо после аварии ехали, кроме малыша, никого не доставали».
Официальную информацию об аварии сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. По предварительной информации, 1 июля около 14:10 на 79-м километре КАД (Красносельский район) столкнулись два транспортных средства. Пострадали пять человек: водитель КIA Sorento – мужчина 1972 года рождения, водитель Renault Duster – женщина 1958 года рождения, а также дети 10, 12 и 2 лет. Все они получили травмы средней степени тяжести.
Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечают в ГИБДД.