На КАД «Дастер» избавили от задних сидений, из смятой машины доставали детей. Пятеро пострадавших

Серьёзное ДТП затрудняет движение по внутреннему кольцу КАД перед съездом на Таллинское шоссе. Травмы получили пять человек, в том числе трое детей.

На кадрах с места аварии видно, что столкнулись две легковушки. По словам читателя «Фонтанки» Семёна, участников аварии, кажется, больше, чем два: у пары стоящих машин видны повреждения. Больше всего досталось «Рено Дастеру»: задняя часть смята почти до спинки водительского кресла.

Семён ехал по внешнему кольцу и видел пролетевшие навстречу машины спасателей ПСС, скорые, а затем и автомобиль ГИБДД. Небольшой затор, по словам нашего читателя, создают зеваки, снимающие последствия аварии на камеры.

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«В "Дастере" трое детей было», – рассказывает Ольга в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Там трое детей, двое пострадали и мать тоже», – подтверждает Николай. «Быстро подъехали хоть, – пишет Алина, очевидно, о скорых. – Мы прямо после аварии ехали, кроме малыша, никого не доставали».

Официальную информацию об аварии сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. По предварительной информации, 1 июля около 14:10 на 79-м километре КАД (Красносельский район) столкнулись два транспортных средства. Пострадали пять человек: водитель КIA Sorento – мужчина 1972 года рождения, водитель Renault Duster – женщина 1958 года рождения, а также дети 10, 12 и 2 лет. Все они получили травмы средней степени тяжести.

Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечают в ГИБДД.