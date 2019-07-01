В Сосновой Поляне перепроверили воздух после двухдневного пожара на свалке. Жаловаться не на что

Дополнительной проверкой отреагировали в Смольном на поток жалоб обитателей квартала в Красносельском районе Петербурга. Последствий длительного пожара на мусорном полигоне в воздухе не нашли.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 1 июля, обращения жителей домов в радиусе двух километров от свалки на Волхонке продолжали поступать уже после того, как возгорание было потушено. 28 июня подведомственное Смольному предприятие выдвинулось проверять качество атмосферного воздуха. Местом дислокации передвижной лаборатории стал проезд между школой и многоэтажками на проспекте Ветеранов. Пробы отбирали в течение всего дня.

«По результатам измерений установлено, что концентрации оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, бензола, толуола, изомеров ксилола (о-, м-, п-) и фенола не превысили гигиенических нормативов. Угроз для жителей нет», – заверили в комитете.

Пробы воздуха отбирала также передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Свои замеры проводил Роспотребнадзор. Исследования загрязнений не показали.

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С огнём на стихийной свалке на Волхонке спасатели боролись два дня. Полностью потушить завалы удалось к вечеру 27 июня. «Фонтанка» рассказывала, как в паре километров от жилых домов несколько лет боролись с несанкционированным полигоном, обраставшим мусором и уголовными делами.