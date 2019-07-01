В Германии разбился военный вертолет

В ФРГ разбился военный вертолёт, об этом сообщают сразу несколько ведущих СМИ страны.

Пожарная служба сообщила о том, что упавший в Нижней Саксонии вертолет принадлежал бундесверу, сообщает днём 1 июля издание Focus Online.

По предварительным данным, в результате крушения погиб по меньшей мере один человек, еще один получил серьезные травмы. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт близ коммуны Эрцен, вертолет по не выясненным пока причинам рухнул около 13:45 (14:45 мск). По информации газеты Bild, погибла женщина-пилот.

Пожарная служба района пишет, что вертолет упал в поле рядом с лесополосой и загорелся. В 30 км от места падения, в городе Бюккебург, расположен международный центр по подготовке пилотов армейской авиации.