Первая очередь ЖК «Terra» будет продаваться по ДДУ

ГК «РосСтройИнвест»

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии первой очереди жилого комплекса «Terra» критериям Минстроя. Данный документ, подписанный Комитетом по строительству Санкт-Петербурга, позволяет реализовывать жилье в рамках ФЗ-214 по договорам долевого участия.

Таким образом, квартиры в первой очереди ЖК «Terra» у Пионерского сада по-прежнему можно будет купить без эскроу-счетов. К 3-му кварталу 2021 года здесь появится 586 квартир класса бизнес-лайт, 1,4 тыс.кв.м. встроенных коммерческих помещений и встроенно-пристроенный паркинг. Всего же проектом предусмотрено 3 очереди на 1409 квартир.

«Портфель наших проектов диверсифицирован по стадиям строительства, поэтому часть объектов мы продолжим продавать по ДДУ, а стартовавшие недавно жилые комплексы – уже через эскроу-счета, – рассказывает Игорь Креславский, председатель правления РСТИ (Росстройинвест). – Так, например, квартиры в ЖК «Familia» на Петровском острове уже продаются по новым правилам ФЗ-214».

Напомним, что «Terra» – это жилой комплекс класса бизнес-лайт, строящийся недалеко от ст. м. «Черная речка», прямо напротив Пионерского сада. Здесь появится три жилых дома переменной этажности от 7 до 13 этажей с подземными паркингами и встроенными коммерческими помещениями на первых этажах. Всего проектом предусмотрено 1409 квартир площадью 68 тыс.кв.м. В квартирографии проекта есть уникальные лоты – с окном в ванной комнате, с гардеробной, с террасой. Просторный внутренний двор, где будут организованы места для игр и отдыха, плавно переходит в парк через арку высотой в 6 этажей. Вдоль второго корпуса будет проложен пешеходный бульвар, ориентированный на Пионерский сад.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК TERRA – застройщик ООО "РСТИ-ТЕРРА", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/terra/documents

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents