Строительная готовность объектов ГК «Полис Групп» в Ленобласти выше 30%

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов в Ленинградской области – ЖК «ПаркЛэнд» и ЖК «Краски лета» (5 очередь). Все жилые комплексы соответствуют критериям Минстроя РФ для продолжения продаж квартир в них по договорам долевого участия без использования счетов эскроу.

Строительная степень готовности, согласно полученным заключениям:

ЖК «ПаркЛэнд» – 68,65%;

ЖК «Краски лета» (5 очередь) – 66,77%.

Напомним, согласно законодательству, застройщики, желающие получить право на привлечение финансирования с использованием ДДУ без эскроу счетов, должны предоставить в контролирующий орган заявление о степени готовности. Она должна превышать 30%. Исключение составляют проекты комплексного освоения территории и проекты развития застроенных территорий, а также наличие у застройщика обязательств по строительству и передаче городу объектов социальной или инженерно-технической инфраструктуры (детские сады, школы). Для таких проектов готовность – 15%. Степень готовности для получения заключения рассчитывается по формуле, в которой учитываются фактически понесенные застройщиком затраты на строительства и степень готовности конструктивных элементов.

Кроме этого, процент реализации квартир в этих ЖК должен быть не менее 10.

В настоящее время в ЖК «ПаркЛэнд» завершается отделка фасадов и кровельные работы, выполнена установка оконных и балконных блоков, продолжается отделка мест общего пользования, установка внутренних и наружных дверей. Окончание строительства запланировано на 2 квартал 2020 года.

В пятой очереди ЖК «Краски лета» закончены работы по заливке монолитного каркаса, завершается наружная кладка стен и установка окон. Работы по отделке фасада выполнены более чем на 50%.

Напомним, что ранее ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов в городской черте. Таким образом, в настоящее время все объекты компании имеют соответствующий документ. Продажа квартир в этих ЖК продолжается по ДДУ без использования эскроу-счетов.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/ customers/documents

ЖК "ПаркЛэнд" - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents