Дело о серийных сексуальных нападениях в Петербурге дошло до суда. За день насильника повстречали пять школьниц

Уголовное дело 31-летнего обвиняемого в серии сексуальных нападений на школьниц на востоке Петербурга передано в суд. Об этом сообщили в Следственном комитете Северной столицы 1 июня.

По версии следствия, горожанин 19 октября прошлого года принудил к сексуальному общению пять девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Нападения происходили https://www.fontanka.ru/2018/11/02/015/ в парадных домов, где жили школьницы, в Невском и Красногвардейском районах. Некоторым жертвам удалось вырваться и убежать.

«В этот же день обвиняемый с целью совершения вышеуказанного преступления в отношении одной из потерпевших проник в ее жилище, расположенное в одном из домов по улице Тельмана против воли проживающих в нем лиц. Всего обвиняемому инкриминируется 6 эпизодов преступной деятельности», — добавили в ведомстве.

Мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и покушении на них, а также в нарушении неприкосновенности жилища.

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Задержали горожанина вечером 19 октября. Уже в отделе выяснилось, что в прошлом у него судимости за изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и срок в колонии общего режима Кировской области.